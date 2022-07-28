Expressbank увеличил I полугодии активы на 5%

Азербайджанский «Expressbank» увеличил в январе-июне 2022 года активы на 5,2% - до 369,581 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка равен 273,345 млн манатов (рост на 4,5%), в том числе потребительские кредиты – 149,391 млн манатов (рост на 8,3%), бизнес-кредиты – 87,221 млн манатов (спад на 2,6%).
Обязательства банка равны 237,325 млн манатов (рост на 4,3%). Депозитный портфель на начало июля составил 165,528 млн манатов (рост на 6%), в том числе вклады населения – 126,979 млн манатов (рост на 6,8%).
Капитал Expressbank оценивается в 132,256 млн манатов (рост на 6,8%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии 2022 года составила 8,028 млн манатов (рост на 42,7% по сравнению с январем-июнем 2021 года - ИФ).
Expressbank создан в 1989 году. Акционерами банка являются 5 юридических и физических лиц.
Р.Ахмедов
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