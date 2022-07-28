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СНГ 28.07.2022 12:21

Президент Кыргызстана и Генпрокурор РФ высказались за укрепление сотрудничества двух стран, в том числе на уровне генпрокуратур

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и генпрокурор России Игорь Краснов обсудили на встрече в Бишкеке вопросы обеспечения безопасности, взаимодействия прокуратур двух стран, сообщает в четверг пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял генерального прокурора России Игоря Краснова. Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества органов прокуратуры двух стран и обеспечения безопасности на национальном, региональном и международном уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Между двумя странами развивается плодотворное стратегическое сотрудничество и всестороннее взаимодействие. Киргизская сторона этим дорожит и ценит. Какие бы не были испытания, они преодолеваются вместе на основе взаимной поддержки", - сказал Жапаров.

Краснов отметил, в свою очередь, что отношения двух стран развиваются в позитивном ключе и с настроем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства, подчеркнув при этом взаимодействие между генеральными прокуратурами Кыргызстана и РФ, сообщает пресс-служба.

По его словам, сегодня две страны сталкиваются с общими вызовами и угрозами трансграничного характера - это экстремизм, терроризм, нелегальные миграционные потоки, а также незаконный оборот оружия и наркотиков.

Краснов выразил уверенность в дальнейшем наращивании совместного взаимодействия и поддержки друг друга, в том числе в борьбе с транснациональной преступностью.

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