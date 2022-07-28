Gunay Bank увеличил в I полугодии активы на 19%, прибыль – сократил в 7 раз

Азербайджанский «Gunay Bank» в январе-июне 2022 года увеличил активы на 19,2% - до 305,697 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на конец июня составляет 204,189 млн манатов (рост на 2,2%), в том числе бизнес-кредиты – 124,558 млн манатов (спад на 0,9%), по операциям с недвижимостью – 77,123 млн манатов (рост на 7,7%).

Обязательства банка равны 239,874 млн манатов (рост на 25,7%), депозиты – 133,638 млн манатов (рост на 42,8%), в том числе вклады населения – 85,773 млн манатов (рост на 34%).

Капитал банка на равен 65 млн 822,87 тыс. манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам отчетного периода составила 88,34 тыс. манатов, что в 7,1 раза меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

Р.Ахмедов