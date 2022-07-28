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Регион 28.07.2022 11:41

Иран самостоятельно построит исследовательский ядерный реактор в Исфахане

Иран в предстоящие недели приступит к строительству в Исфахане исследовательского ядерного реактора с использованием исключительно собственных сил, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Нужно сказать, что этот проект - полностью наш, иранский, и он замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране", - приводит его слова "Пресс-ТВ".

Эслами напомнил, что после освоения процессов обогащения урана страна должна получить технологии ядерного топливного цикла - всю последовательность повторяющихся производственных процессов в ядерной отрасли. Он уточнил, что в этой сфере иранская индустрия пока находится "на исследовательской, полупромышленной стадии". По его словам, другие страны не сотрудничают с Тегераном в достижении этой цели, а ранее ряд государств, участвовавших в соответствующих проектах с иранской стороной, вышли из них.

Эслами также заявил, что Организация обследует юг Ирана с целью найти наиболее подходящие места для строительства АЭС. Он добавил, что хотя Тегеран задействует в программе развития ядерной отрасли "международные партнерства, но не будет кого-либо ждать, потому что у Ирана есть существенные научные, промышленные и технологические возможности".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.

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