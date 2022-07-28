Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 97.26 +2.28 Brent 106.62 +2.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.07.2022 11:33

Болгарские социалисты официально сообщили президенту об отказе формировать правительства

Представители Болгарской социалистической партии (БСП) в четверг известили президента страны Румена Радева об отказе от формирования нового правительства, сообщает Болгарское национальное радио.

"Парламентская группа БСП приложила все возможные усилия для того, чтобы сформировать правительство. Мы подготовили управленческую программу, но ее рассмотрение не было включено в повестку дня Народного собрания (парламента). БСП приняла решение не выдвигать кандидатуру премьер-министра и возвращаем президенту мандат (на формирование правительства) неисполненным", - приводит радио слова главы парламентской группы БСП Георги Свиленского.

Теперь президент Болгарии должен объявить о роспуске парламента и определить дату досрочных парламентских выборов.

Президент Болгарии Румен Радев 18 июля предоставил БСП мандат на формирование правительства. Эта попытка была третьей и последней в период срока полномочий нынешнего состава парламента. Ранее сформировать правительство было предложено коалициям "Продолжаем перемены" и ГЕРБ-Союз демократических сил, однако их попытки также удачами не увенчались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az