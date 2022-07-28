ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны

Исполнительная власть Имишлинского района привлекла ООО «ORİON-E» для проведения капремонта дорог в селах района, где проживают семьи шехидов второй Карабахской войны.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен контракт на выполнение данных работ.
Стоимость подряда - 560 тыс. 441,5 манат.
Э.Шафиев
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