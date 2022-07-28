После поступления сообщения о минировании, пришлось провести эвакуацию людей из аэропорта Софии

Два терминала аэропорта Софии закрыты в четверг после получения сообщения о минировании, информирует Болгарское национальное телевидение. "Сообщение поступило незадолго до 09:00 сегодня утром (совпадает с мск). В нем не говорилось, о каком из двух терминалов идет речь, поэтому провели эвакуацию людей с обоих терминалов", - сообщил в интервью телеканалу представитель пресс-центра полиции. По факту инцидента начато расследование.

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