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Дальнее зарубежье 28.07.2022 12:01

После поступления сообщения о минировании, пришлось провести эвакуацию людей из аэропорта Софии

Два терминала аэропорта Софии закрыты в четверг после получения сообщения о минировании, информирует Болгарское национальное телевидение.

"Сообщение поступило незадолго до 09:00 сегодня утром (совпадает с мск). В нем не говорилось, о каком из двух терминалов идет речь, поэтому провели эвакуацию людей с обоих терминалов", - сообщил в интервью телеканалу представитель пресс-центра полиции.

По факту инцидента начато расследование.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, АЭРОПОРТ, УГРОЗА, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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