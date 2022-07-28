Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 97.26 +2.28 Brent 106.62 +2.22

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 28.07.2022 11:58

Машиностроительный завод им. Б.Сардарова преобразован в ООО, уставный капитал определен в 16 млн манатов

Машиностроительный завод им. Б.Сардарова сменил форму собственности.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно распоряжению Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики от 21 июля 2022 года, дочернее отрытое акционерное общество «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова» сменило форму собственности и стало Обществом с ограниченной ответственностью (ООО).

Уставный капитал ООО «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова» определен в размере 16 млн 61 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗАВОД, СОБСТВЕННОСТЬ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az