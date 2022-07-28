Машиностроительный завод им. Б.Сардарова преобразован в ООО, уставный капитал определен в 16 млн манатов

Машиностроительный завод им. Б.Сардарова сменил форму собственности.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно распоряжению Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики от 21 июля 2022 года, дочернее отрытое акционерное общество «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова» сменило форму собственности и стало Обществом с ограниченной ответственностью (ООО).
Уставный капитал ООО «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова» определен в размере 16 млн 61 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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