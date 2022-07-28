Число клиентов банков в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 5,7%, платежных карт в обращении – на 10,9%

Центральный банк Азербайджана отмечает рост в I-ом полугодии 2022 года числа клиентов банков, а также числа платежных карт, находящихся в обращении.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБ, на 30 июня 2022 года общее число клиентов банков составляет 12 млн 871,984 тыс. (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 5,7%). При этом во втором квартале текущего года число клиентов банков увеличилось на 0,4%.

На 30 июня 2022 года среди физлиц число клиентов банков составляет 12 млн 739,705 тыс. (рост за полугодие на 5,6%, за второй квартал – на 0,3%). Среди физлиц, являющихся клиентами банков, 573,566 тыс. являются индивидуальными предпринимателями (рост за полугодие на 13,6%, во втором квартале – на 6,7%).

Число юрлиц-клиентов банков составляет 132,279 тыс. (рост за полугодие на 8,6%, во втором квартале – на 6,6%).

Согласно данным ЦБ, на 30 июня число клиентских счетов в банках составляет 29 млн 61,31 тыс. (рост за полугодие на 9,3%, во втором квартале – на 3,4%). Из них 23 млн 794,696 тыс. это текущие счета (рост за полугодие на 8%, за второй квартал – на 2,4%), кредитные счета – 4 млн 992,22 тыс. (рост за полугодие на 16,2%, за второй квартал – на 8,3%), депозитные счета – 274,394 тыс. (рост за полугодие на 6,8%, за второй квартал – на 3,6%).

В целом, на 30 июня в структуре текущих счетов 23 млн 512,121 тыс. открыто физическими лицами (рост за полугодие на 8%, за второй квартал – на 2,3%), юридическими лицами – 282,575 тыс. (рост за полугодие на 7,2%, за второй квартал – на 5%).

По данным Центробанка, число платежных карт, находящихся в Азербайджане, на 30 июня 2022 года составляет 12,244 млн единиц, что на 10,9% выше показателя на конец 2021 года. При этом во втором квартале число платежных карт в обращении увеличилось на 473 тыс. единиц или на 4%.

Число социальных карт составляет 3,448 млн единиц (спад за полугодие на 0,6%, за второй квартал – на 2,1%), зарплатных – 2,669 млн (рост за полугодие на 3%, за второй квартал – на 1,7%), кредитных – 1,551 млн (рост за полугодие на 11,2%, за второй квартал на 3,4%), прочих – 4,576 млн (рост за полугодие на 27,6%, за второй квартал – на 10,9%).

В первом полугодии посредством платежных карт было совершено 274,2 тыс. операций (за второй квартал – 148,68 тыс. операций) на сумму 25,493 млрд манатов (за второй квартал – 13,779 млрд манатов).

При этом в январе-июне в рамках электронной торговли в безналичной форме посредством платежных карт совершено 105,095 тыс. операций на сумму 7,347 млрд манатов.

А.Азизов