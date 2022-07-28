Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 97.26 +2.28 Brent 106.62 +2.22

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 28.07.2022 14:41

Созданный в Австралии вакцинационный пластырь в 10 раз эффективнее обычных прививок в борьбе с вариантами COVID

Вакцинация от коронавируса с помощью разработанного в Австралии пластыря-микрочипа гораздо эффективнее традиционных прививок при защите от вариантов COVID-19, сообщает издание The West Australian со ссылкой на результаты исследования австралийских экспертов.

"Мы выяснили, что вакцинация пластырем примерно в 11 раз эффективнее в борьбе с вариантом "омикрон", нежели вакцины, вводимые с помощью иглы", - заявил исследователь из Квинслендского университета Кристофер Макмиллан.

Пластырь для введения вакцины разработала биотехнологическая компания Vaxxas в Брисбене. Он представляет собой микрочип с высокой плотностью, который доставляет препарат в слои кожи, насыщенные иммунными клетками. По данным издания, ученые из этой компании и из университета в Квинсленде протестировали пластырь с помощью американской вакцины Hexapro на мышах и пришли к выводу, что такой метод введения вакцины намного эффективнее.

Макмиллан отметил, что любая вакцина от коронавируса, вводимая с помощью такого пластыря, способствует выработке более сильного иммунного ответа, чем, если бы ее водили при помощи иглы.

Со своей стороны, коллега Макмиллана Дэвид Мюллер заявил, что вакцина-пластырь представляет собой "новое и более эффективное оружие" в борьбе с коронавирусом, особенно когда вирус стремительно мутирует и появляются его новые варианты.

В компании Vaxxas сообщили о расширении производства пластыря Hexapro для крупномасштабных клинических испытаний. Это расширение включает строительство первого объекта по производству пластыря в Брисбене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СПОСОБ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Похожие новости


Премьер Австралии извинился за медленную кампанию по вакцинации от COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az