Созданный в Австралии вакцинационный пластырь в 10 раз эффективнее обычных прививок в борьбе с вариантами COVID

Вакцинация от коронавируса с помощью разработанного в Австралии пластыря-микрочипа гораздо эффективнее традиционных прививок при защите от вариантов COVID-19, сообщает издание The West Australian со ссылкой на результаты исследования австралийских экспертов.

"Мы выяснили, что вакцинация пластырем примерно в 11 раз эффективнее в борьбе с вариантом "омикрон", нежели вакцины, вводимые с помощью иглы", - заявил исследователь из Квинслендского университета Кристофер Макмиллан.

Пластырь для введения вакцины разработала биотехнологическая компания Vaxxas в Брисбене. Он представляет собой микрочип с высокой плотностью, который доставляет препарат в слои кожи, насыщенные иммунными клетками. По данным издания, ученые из этой компании и из университета в Квинсленде протестировали пластырь с помощью американской вакцины Hexapro на мышах и пришли к выводу, что такой метод введения вакцины намного эффективнее.

Макмиллан отметил, что любая вакцина от коронавируса, вводимая с помощью такого пластыря, способствует выработке более сильного иммунного ответа, чем, если бы ее водили при помощи иглы.

Со своей стороны, коллега Макмиллана Дэвид Мюллер заявил, что вакцина-пластырь представляет собой "новое и более эффективное оружие" в борьбе с коронавирусом, особенно когда вирус стремительно мутирует и появляются его новые варианты.

В компании Vaxxas сообщили о расширении производства пластыря Hexapro для крупномасштабных клинических испытаний. Это расширение включает строительство первого объекта по производству пластыря в Брисбене.