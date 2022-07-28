В ЕС осудили нападение на миссию ООН в ДРК

Евросоюз решительно осуждает нападение на миротворческую миссию ООН в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго (MONUSCO) 26 июля, заявил в четверг официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В его коммюнике отмечается, что в результате этой атаки в городе Бутембо погибли двое индийских полицейских и марокканский военнослужащий. Кроме того, получил ранение египетский полицейский.

Как сообщали СМИ, инцидент произошел во время манифестации против MONUSCO, которую протестующие считают неспособной справиться с орудующими на востоке страны вооруженными группировками.

В заявлении представителя ЕВС указывается, что "многочисленные манифестанты погибли или получили ранения" в этом столкновении.

"Европейский союз твердо осуждает это повлекшее жертвы нападение на "голубые каски", как и все проявления насилия в провинции Северное Киву с 25 июля, вследствие которых погибли и пострадали гражданские лица", - говорится в документе.

В нем выражаются соболезнования семьям всех жертв, MONUSCO и правительствам соответствующих стран.

"Европейский союз подтверждает поддержку MONUSCO и правительству Демократической Республики Конго их приверженности расследовать эти инциденты и привлечь к ответственности виновных", - сказано в коммюнике ЕВС.