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Дальнее зарубежье 28.07.2022 15:12

В ЕС осудили нападение на миссию ООН в ДРК

Евросоюз решительно осуждает нападение на миротворческую миссию ООН в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго (MONUSCO) 26 июля, заявил в четверг официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В его коммюнике отмечается, что в результате этой атаки в городе Бутембо погибли двое индийских полицейских и марокканский военнослужащий. Кроме того, получил ранение египетский полицейский.

Как сообщали СМИ, инцидент произошел во время манифестации против MONUSCO, которую протестующие считают неспособной справиться с орудующими на востоке страны вооруженными группировками.

В заявлении представителя ЕВС указывается, что "многочисленные манифестанты погибли или получили ранения" в этом столкновении.

"Европейский союз твердо осуждает это повлекшее жертвы нападение на "голубые каски", как и все проявления насилия в провинции Северное Киву с 25 июля, вследствие которых погибли и пострадали гражданские лица", - говорится в документе.

В нем выражаются соболезнования семьям всех жертв, MONUSCO и правительствам соответствующих стран.

"Европейский союз подтверждает поддержку MONUSCO и правительству Демократической Республики Конго их приверженности расследовать эти инциденты и привлечь к ответственности виновных", - сказано в коммюнике ЕВС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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