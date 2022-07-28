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Дальнее зарубежье 28.07.2022 16:42

Хорватию накрывает волна высокопатогенных подвариантов коронавируса "омикрон"

Эпидемиологи предупреждают о новой волне высокопатогенных подвариантов коронавируса "омикрон" в Хорватии, сообщает в четверг хорватская телерадиокомпания ХРТ со ссылкой на национальный Институт общественного здравоохранения.

"Хорватия находится под ударом новой волны высокопатогенных подвариантов коронавируса, вследствие чего количество положительных случаев среди тестируемых увеличилось на 30%", - говорится в сообщении института, выдержки из которого приводит ХРТ.

"Сейчас на нашей территории циркулируют три подварианта "омикрона", - отмечают хорватские эпидемиологи.

Наибольшее количество заражений отмечено в столице страны Загребе, а также в Сплитско-Далматинском и Приморско-Горанском регионах, напоминает ХРТ.

За последние сутки в Хорватии выявили 1899 новых заражений коронавирусом, 16 человек скончались от осложнений, связанных с заражением.

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