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ТЭК 28.07.2022 15:36

Немецкий эксперт не исключает массовые социальные протесты в бывшей ГДР в случае дальнейшего обострения энергетического кризиса в Германии

Социальный взрыв, о котором предостерегал канцлер ФРГ Олаф Шольц, в случае осложнения ситуации в энергетике и экономике в целом может произойти, прежде всего, в восточных землях Германии, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.

"В западных землях, где живут три четверти всего немецкого населения, в случае усугубления энергетического кризиса большинство будут готовы добровольно мерзнуть и солидаризироваться против России. На востоке страны другие настроения. Социальные протесты как раз там и могут иметь место", - сказал Рар в четверг "Интерфаксу".

По мнению аналитика, данные соцопросов подтверждают усугубление разногласий между западными и восточными немцами по таким вопросам, как украинский кризис и отношения с Россией.

"Опросы показывают, что по отношению к России между Западной и Восточной Германией уже давно чувствуется водораздел. Большинство западных немцев, которые воспитывались в сильном антисоветском духе во время холодной войны, сегодня резко отрицательно настроены к России и поддерживают Украину", - сказал собеседник агентства.

"Восточные немцы, у которых хорошие воспоминания о Советском Союзе, выступают за понимание интересов сегодняшней России. Это отразилось и на политике, когда премьер земли Саксония Михаель Кречмер призвал к примирению на Украине, вызвав этим негодование со стороны главы МИД Анналены Бербок и лидера христианских демократов Фридриха Мерца", - отметил эксперт.

Судя по настроениям в западных землях, "там готовятся к долгому противостоянию с Россией и к новой "холодной войне", - считает Рар.

"В восточных землях надеются пусть и на маленький, но шанс восстановления экономических и культурных связей с Россией", - сказал он.

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