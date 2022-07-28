В Афганистане сообщили о планах закупить в РФ несколько самолетов для охраны границ

В Кабуле заявляют, что Афганистан планирует закупить в России несколько самолетов для охраны границ. "Минобороны планирует приобрести в России три реактивных самолета, чтобы лучше охранять границы", - говорится в сообщении оборонного ведомства Афганистана в соцсетях. Подробностей в Кабуле не приводят.

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