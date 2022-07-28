В Афганистане сообщили о планах закупить в РФ несколько самолетов для охраны границ

В Кабуле заявляют, что Афганистан планирует закупить в России несколько самолетов для охраны границ.
"Минобороны планирует приобрести в России три реактивных самолета, чтобы лучше охранять границы", - говорится в сообщении оборонного ведомства Афганистана в соцсетях.
Подробностей в Кабуле не приводят.
Азербайджанские военные не обстреливали позиции ВС Армении на границе – Минобороны
Кандидат в послы Мексики в Баку рассказала о своих приоритетах на этой должности
Информация об обстреле н.п. Гырмызы Базар в Карабахе не соответствует действительности - Минобороны Азербайджана
Shell с партнерами работает над альтернативными маршрутами экспорта нефти из Казахстана, кроме КТК - CFO
Канцлер Австрии назвал невозможным введение эмбарго на российский газ
В Азербайджане в I полугодии средний размер пенсии вырос на 11%
Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю почти не изменилась - ВОЗ
Созданный в Австралии вакцинационный пластырь в 10 раз эффективнее обычных прививок в борьбе с вариантами COVID
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
NEQSOL Holding впервые в Азербайджане получил ISO сертификат по управлению рисками
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ