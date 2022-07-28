Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю почти не изменилась - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю практически не изменилась, смертность среди людей с COVID-19 также осталась на прежнем уровне, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 18 по 24 июля заболеваемость коронавирусом упала в Европе, Америке и Африке на 24%, 12% и 44% соответственно. В остальных регионах заболеваемость возросла, сильнее всего - в регионе западной части Тихого океана (на 52%).

Всего за неделю по всему миру диагностировали более 6,6 млн новых случаев COVID-19.

Количество летальных исходов среди людей с коронавирусом сильно возросло в Восточном Средиземноморье - на 88%. Также рост смертности наблюдался в регионе западной части Тихого океана (на 19%) и в Юго-Восточной Азии (на 8%). При этом смертность снизилась в Африке (на 47%) и в Европе (на 6%).

Всего за неделю зарегистрировали 12,6 тыс. случаев смерти вследствие заражения COVID-19.

За весь период пандемии в мире выявили свыше 567 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей среди инфицированных.