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ТЭК 28.07.2022 15:17

Нефть ускорила рост

Цены на нефть усилили подъем в ходе торгов в четверг, продолжая отыгрывать данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 подорожали на $1,33 (1,25%) - до $107,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,65 (1,7%) - до $98,91 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,1%, фьючерсы на WTI - на 2,4%.

Согласно опубликованному в среду докладу министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.

Определенную поддержку нефтяному рынку оказали итоги завершившегося накануне заседания Федрезерва. Центробанк повысил процентную ставку на ожидаемые 75 базисных пунктов, тогда как многие экономисты опасались подъема на 100 б.п.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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