Нефть ускорила рост

Цены на нефть усилили подъем в ходе торгов в четверг, продолжая отыгрывать данные о снижении запасов энергоносителей в США.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 подорожали на $1,33 (1,25%) - до $107,95 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,65 (1,7%) - до $98,91 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 2,1%, фьючерсы на WTI - на 2,4%.
Согласно опубликованному в среду докладу министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.
Определенную поддержку нефтяному рынку оказали итоги завершившегося накануне заседания Федрезерва. Центробанк повысил процентную ставку на ожидаемые 75 базисных пунктов, тогда как многие экономисты опасались подъема на 100 б.п.
Азербайджанские военные не обстреливали позиции ВС Армении на границе – Минобороны
Кандидат в послы Мексики в Баку рассказала о своих приоритетах на этой должности
Информация об обстреле н.п. Гырмызы Базар в Карабахе не соответствует действительности - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане в I полугодии средний размер пенсии вырос на 11%
Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю почти не изменилась - ВОЗ
Созданный в Австралии вакцинационный пластырь в 10 раз эффективнее обычных прививок в борьбе с вариантами COVID
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
Хорватию накрывает волна высокопатогенных подвариантов коронавируса "омикрон"
В Афганистане сообщили о планах закупить в РФ несколько самолетов для охраны границ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
NEQSOL Holding впервые в Азербайджане получил ISO сертификат по управлению рисками
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ