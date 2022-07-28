BP завершила установку буровых модулей на верхних строениях платформы «Центральный Восточный Азери»

Компания BP объявила об успешной установке буровых модулей на палубу верхних строений добывающей платформы, строящейся в рамках проекта «Центральный Восточный Азери».
«Два буровых модуля безопасно и эффективно размещены на строящемся блоке верхних строений платформы ЦВА. Каждый из двух буровых модулей включает модуль по поддержке бурения весом 2350 тонн, длиной 43 метра, шириной 20 метров и высотой 20 метров, а также комплект бурового оборудования весом 2400 тонн, длиной 32 метра, шириной 22 метра и высотой 80 метров», - говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan (оператор проекта разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли).
По информации BP, модули были построены на производственно-монтажном участке в Бибиэйбате.
«Работы по проекту «ЦВА» завершены на 75% и сейчас находятся на пике. В этих работах задействованы 5 тыс. человек в Баку, Европе и Великобритании, большинство из них - граждане Азербайджана», - говорится в информации.
«Успешная интеграция и подъем двух буровых установок на палубу верхних строений платформы ЦВА является большим достижением на пути к полному завершению проекта «Центральный Восточный Азери», - отметил вице-президент BP по проектам в регионе Азербайджана, Грузии, Турции, а также в России, Египте и Омане Кахал Келли, слова которого приводятся в пресс-релизе.
«Работы по вводу в эксплуатацию платформы ЦВА, которая поддержит наши усилия по эффективному управлению добычей на блоке АЧГ, идут по плану. В 2017 году мы продлили соглашение по АЧГ до середины столетия и, по-прежнему, привержены безопасному, эффективному и надежному продолжению эксплуатации блока АЧГ в качестве долгосрочного энергетического партнера Азербайджана», - сообщил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.
BP рассчитывает начать добычу первой нефти в рамках проекта «ЦВА» к концу 2023 года.
Как сообщалось, в настоящее время на блоке Азери-Чираг-Гюнешли работают шесть добывающих платформ. Проект ЦВА является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа. Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд.
Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери". Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.
Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR - 25%, венгерской MOL - 9,57%, американской ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.
В 2021 году с блока АЧ было добыто порядка 167 млн баррелей (спад на 4,6% от показателя 2020 года).
Н.Аббасова
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