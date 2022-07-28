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Социум 28.07.2022 15:33

В Азербайджане в I полугодии средний размер пенсии вырос на 11%

В I-ом полугодии 2022 года среднемесячный размер пенсии в Азербайджане вырос на 11% - до 364 манат, сообщили министерстве труда и социальной защиты населения страны.

«В январе-июне среднемесячный размер пенсии, увеличившись на 11%, составил 364 маната, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту, увеличившись на 10,2%, достиг 395 манатов», - говорится в информации ведомства.

В министерстве отметили, что государственным фондом социальной защиты при минтруда и соцзащиты населения в первом полугодии была обеспечена своевременная выплата ежемесячных социальных выплат, в том числе пенсий, на основании соответствующего графика.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты по пенсионному обеспечению выросли на 104 млн манатов – до 2 млрд 443 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПЕНСИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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