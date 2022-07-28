В Азербайджане в I полугодии средний размер пенсии вырос на 11%

В I-ом полугодии 2022 года среднемесячный размер пенсии в Азербайджане вырос на 11% - до 364 манат, сообщили министерстве труда и социальной защиты населения страны.
«В январе-июне среднемесячный размер пенсии, увеличившись на 11%, составил 364 маната, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту, увеличившись на 10,2%, достиг 395 манатов», - говорится в информации ведомства.
В министерстве отметили, что государственным фондом социальной защиты при минтруда и соцзащиты населения в первом полугодии была обеспечена своевременная выплата ежемесячных социальных выплат, в том числе пенсий, на основании соответствующего графика.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты по пенсионному обеспечению выросли на 104 млн манатов – до 2 млрд 443 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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