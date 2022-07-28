JetBlue покупает Spirit Airlines за $3,8 млрд

Американская авиакомпания JetBlue Airways Corp. заключила соглашение о покупке Spirit Airlines Inc. за $3,8 млрд.
Как сообщается в совместном заявлении авиаперевозчиков, акционеры Spirit Airlines получат $33,5 за акцию. Компании ожидают закрытия сделки не позднее первого полугодия 2024 года.
Соглашение подлежит одобрению со стороны регуляторов. В случае успешного завершения слияния в США будет создан пятый по величине авиаперевозчик после American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. и Southwest Airlines Co.
Новая авиакомпания будет насчитывать около 77 млн клиентов, а ее флот составит 458 самолетов.
Сделка между JetBlue и Spirit Airlines знаменует собой победу JetBlue в соперничестве за авиакомпанию-лоукостера с конкурентом Frontier Group Holdings Inc.
Котировки акций JetBlue растут на 0,4% в ходе предварительных торгов в США в четверг. Бумаги Spirit Airlines дорожают на 4%, акции Frontier Group - на 6,5%.
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