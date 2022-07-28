Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а

Наши сегодняшние визави – члены управленческой команды AccessBank, который в этом году отмечает свое 20-летие. Мы задали им вопросы о прошлом AccessBank-а.

- Захра ханум (Захра Зейналова, Управляющий Директор по Операционным Вопросам), что для Вас значит 20-летие AccessBank-а? Что, по-Вашему, остается неизменным в банке на протяжении этих лет?

- Лично я с AccessBank-ом прожила душа в душу 16 из прошедших 20 лет. В нашем банке всегда было важным и остается неизменным и сегодня – это высокий уровень качества сервиса, который мы предоставляем и максимальная прозрачность работы, а также доступность наших банковских услуг для всех групп населения. Я с гордостью могу сказать, что мы - лучшая команда банковских экспертов в области микрофинансирования, всегда готовая с честью принять вызовы и преодолеть их - потому что у AccessBank есть фундамент, заложенный для основательной работы на многие десятилетия вперед.

- Расскажите о достижениях последних лет

- Что касается достижений, которые были для меня запоминающимися за прошедшие годы – это конечно же – постоянное внимание к нуждам клиентов и те изменения, которые мы вносим в свою работу. Эти постоянные изменения приводят к тому, что клиенты получают более быстрый и удобный сервис: обновляется и расширяется сеть банкоматов и платежных терминалов, выходит новое мобильное приложение нашего банка, в результате оптимизации и автоматизации внутренних процессов облегчена и ускорена процедура выдачи кредитов. Это все – конечно же – в дополнение к тому, что нужды клиентов периодически анализируются и им предоставляются различные банковские продукты, которые отвечают их нуждам.

- Спасибо, Захра ханум. Ренат бек (Ренат Гумбатов, Исполнительный Директор по работе с микро, малыми и средними предпринимателями), а что для Вас значит 20-летие AccessBank-а? Как, по-Вашему изменился банк за последние 20 лет?

- Я с командой AccessBank вот уже 17 лет; с одной стороны - я и не почувствовал, как пролетели эти годы, а с другой стороны – сейчас я подумал о том, какими дорогами мы шли вместе с коллегами и какие интересные инициативы претворяли в жизнь… За эти 17 лет в AccessBank-е я познакомился с огромным количеством интересных и ценных мне людей. За эти прошедшие годы я узнал, что такое командный дух и каких невероятных результатов он позволяет достичь. Да, конечно, за эти годы было немало трудностей, с которыми я сталкивался, но я всегда чувствовал поддержку коллег, что позволяло преодолеть их.

- Что было самым запоминающимся и удивительным для Вас за эти годы?

- Самыми запоминающимися для меня были первые годы работы в AccessBank-е: другая, неожиданная для демократичная корпоративная среда, упорный и целеустремленный коллектив. Удивительными же для меня – в те же годы – были два момента… Первое – это то, что в новообразовавшемся, мало известном на тот момент на рынке банке работает такая сильная команда. А второе – было удивительно, что к председателю правления банка любой, даже начинающий сотрудник мог обратиться по имени.

- А если бы Вы могли вернуться в прошлое, на 20 лет назад, какой совет Вы бы дали самому себе?

- Не волнуйся, все будет очень и очень хорошо.