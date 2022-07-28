Азербайджанские военные не обстреливали позиции ВС Армении на границе – Минобороны

Минобороны Азербайджана опровергает новость армянской стороны о якобы обстрелах азербайджанскими военными позиций вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе. «Распространенная в армянских СМИ информация о якобы обстрелах подразделениями Азербайджанской армии позиций ВС Армении на азербайджано-армянской границе является ложью и носит дезинформационный характер», - говорится в заявлении оборонного ведомства. Б.Рустамбеков

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