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Макроэкономика 28.07.2022 18:04

Инфляция в Германии в июле неожиданно ускорилась до 8,5%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле выросли на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 8,2% в июне.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали замедления инфляции до 8,1%, как и эксперты Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле выросли на 0,8% после снижения на 0,1% в июне. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в этом месяце выросли на 7,5% за год и на 0,9% за месяц. Аналитики ожидали их подъема на 7,4% и 0,6% соответственно. В июне повышение составило 7,6% и 0,1%.

Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в июле выросла на 35,7% в годовом выражении (38% в июне), продуктов питания - на 14,8% (12,7% в июне), услуг - на 2% (2,1% в июне).

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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