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ТЭК 28.07.2022 16:41

Канцлер Австрии назвал невозможным введение эмбарго на российский газ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в четверг заявил, что введение запрета на поставки российского газа не представляется возможным, поскольку от него зависит состояние промышленности и занятость населения в европейских странах, передает Bloomberg.

"Австрии ясно, что введение эмбарго на газ является невозможным. От него зависит не только австрийская промышленность, но и Германия. А в случае, если немецкая промышленность пошатнется, у нас начнется массовая безработица", - заявил Нехаммер на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Вене.

Он также подчеркнул, что в ЕС слишком рано рассматривать вопрос о введении в отношении России новых санкций, поскольку "нужно время для того", чтобы заработали уже введенные ограничения.

"Санкции не сработали так быстро, как ожидалось", - сказал Нехаммер.

Канцлер Австрии добавил, что ограничительные меры в отношении России не должны наносить еще больше ущерба странам, которые их вводят.

Кроме того, Нехаммер призвал Еврокомиссию - орган исполнительной власти ЕС - "подкреплять слова действиями".

"Сейчас звучит много объявлений, которые не преобразовываются в действия. Комиссия должна выполнять обещания", - отметил австрийский лидер.

Ранее на этой неделе министры энергетики стран ЕС смогли заключить политическое соглашение о сокращении потребления газа в Евросоюзе. План сокращения потребления газа Еврокомиссия предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Согласованный государствами Евросоюза законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят государствами-членами посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений, объявил Совет ЕС.

Уполномоченная Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон в свою очередь заявила, что ЕС должен быть готовым к возможности в любой момент столкнуться с прекращением поставок газа из РФ.

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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, МНЕНИЕ


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