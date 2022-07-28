Пекин рассчитывает мобилизовать 1 трлн юаней на рефинансирование проектов строительства жилья - FT

Власти Китая рассчитывают мобилизовать до 1 трлн юаней ($148 млрд) на рефинансирование жилищных проектов, строительство которых было остановлено, чтобы поддержать рынок недвижимости, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен предоставить государственным коммерческим банкам кредиты на сумму порядка 200 млрд юаней под ставку в 1,75% годовых.
В соответствии с планом, одобренным Госсоветом КНР, банки должны направить привлеченные в НБК средства, а также собственные ресурсы, на рефинансирование остановленных строительных проектов.
Пекин надеется, что банки смогут направить на эти цели в общей сложности порядка 1 трлн юаней с учетом кредитов НБК, что частично закроет потребности застройщиков в финансировании, отмечают источники.
Однако топ-менеджеры фининститутов и аналитики предупреждают, что властям, возможно, не удастся достичь этой цели, поскольку банки опасаются финансировать проблемные проекты.
Погрязшие в долгах китайские застройщики приостановили строительство миллионов домов по всей стране за прошедший год, что вызвало волну недовольства среди людей, вкладывавшихся в эти проекты. Ужесточение кредитного контроля в КНР лишило застройщиков возможности быстро привлекать средства и привело ко множеству дефолтов по долговым обязательствам среди компаний сектора.
По мнению экспертов, предлагаемая НБК схема будет работать лишь в том случае, если рефинансируемые проекты смогут привлечь достаточно средств от продажи или сдачи в аренду непроданных апартаментов, чтобы погасить новые кредиты.
Согласно оценкам Everbright Bank, китайские застройщики остановили строительство порядка 8 млн домов, и для завершения этих проектов нужно финансирование в размере 2 трлн юаней.
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