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Транспорт и связь 28.07.2022 17:55

ЕК предложила продлить транспортные коридоры ЕС в Украину и Молдову, удалить РФ с карт развития трансъевропейской сети

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о поправках в своё предложение по TEN-T (трансъевропейской транспортной сети), предусматривающих продление четырех транспортных коридоров ЕС на территории Украины и Молдовы с учётом последствий российской спецоперации.

"За счет продления четырех европейских транспортных коридоров на территории Украины и Молдовы, включая порты Мариуполь и Одесса, сегодняшнее предложение поможет улучшить транспортное сообщение этих двух стран с ЕС, способствуя экономическому обмену и улучшая связи в интересах людей и бизнеса. Эти коридоры также станут ключевым приоритетом при восстановлении транспортной инфраструктуры Украины после окончания войны", - заявила член ЕК по транспорту Адина Вэлян.

Она добавила, что усилия Брюсселя по содействию экспорту зерна из Украины по "дорогам солидарности" также продемонстрировали "важность функциональной совместимости в транспортной системе".

Как объясняют в ЕК, военная операция РФ в Украине "изменила геополитический ландшафт, подчеркнув уязвимость ЕС перед непредвиденными событиями за пределами союза".

В документе указывается, что "сотрудничество с Россией и Беларусью в области транспорта больше не считается приемлемым и более не отвечает интересам ЕС". Таким образом, предложено "удалить Россию и Беларусь с карт TEN-T".

В предложении ЕК также рассматривается разная ширина колеи железнодорожных путей в Украине и в ЕС.

"Эта разница является огромным препятствием для взаимодействия. Трудности на границе с Украиной показали, насколько эта несовместимость делает уязвимой железнодорожную сеть на территории ЕС".

TEN-T - выдвинутая в 2014 году стратегия транспортной политики ЕС, направленная на соединение стран Евросоюза и его европейских партнеров с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных инфраструктур.

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