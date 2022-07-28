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Внешняя политика 28.07.2022 17:37

Вице-премьер Ахмедов возглавил МПК с двумя странами СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в состав межправительственных комиссий с Беларусью, Туркменистаном и Кыргызстаном.

Согласно изменениям, сопредседателем межправкомиссий с Беларусью и Кыргызстаном назначен заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов.

Кроме этого, сопредседателем МПК с Туркменистаном теперь будет министр экономики Азербайджана (ранее комиссию с азербайджанской стороны возглавлял первый вице-премьер).

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МПК, ИЗМЕННЕНИЯ

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