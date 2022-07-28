Вице-премьер Ахмедов возглавил МПК с двумя странами СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в состав межправительственных комиссий с Беларусью, Туркменистаном и Кыргызстаном.
Согласно изменениям, сопредседателем межправкомиссий с Беларусью и Кыргызстаном назначен заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов.
Кроме этого, сопредседателем МПК с Туркменистаном теперь будет министр экономики Азербайджана (ранее комиссию с азербайджанской стороны возглавлял первый вице-премьер).
Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
Рубль снизился к доллару и евро по итогам торгов в связи с завершением последних налоговых выплат месяца
Газпрому надо ускорить темпы догазификации, пока продолжается благоприятный летний сезон - Новак
В Азербайджане 357 новых случаев COVID-19, трое скончались
Ряд институтов и НПС НАНА переходят в ведомство Минобразования
В Финляндии изучают варианты ужесточения визовой политики для граждан РФ, среди которых прекращение выдачи виз
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
Защита Саакашвили будет добиваться отсрочки отбывания им наказания для лечения за границей
Финляндия и Швеция могут выбрать разный путь движения внутри НАТО, симметрично этому будут предприниматься ответные шаги РФ - Медведев
Пекин рассчитывает мобилизовать 1 трлн юаней на рефинансирование проектов строительства жилья - FT
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане.
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
NEQSOL Holding впервые в Азербайджане получил ISO сертификат по управлению рисками
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ