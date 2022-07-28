Вице-премьер Ахмедов возглавил МПК с двумя странами СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в состав межправительственных комиссий с Беларусью, Туркменистаном и Кыргызстаном. Согласно изменениям, сопредседателем межправкомиссий с Беларусью и Кыргызстаном назначен заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов. Кроме этого, сопредседателем МПК с Туркменистаном теперь будет министр экономики Азербайджана (ранее комиссию с азербайджанской стороны возглавлял первый вице-премьер). Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».