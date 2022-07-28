Алиев создал два госагентства при Минобразования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования, в рамках которого министерство образования переименовано в министерство науки и образования.

Кроме этого, в рамках этого указа, при министерстве науки и образования созданы две новые структуры: Госагентство по науке и высшему образованию и Госагентство по дошкольному и общему образованию.

Э.Шафиев