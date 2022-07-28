Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили на встрече ситуацию на Украине, договорились наращивать взаимодействие Москвы и Пекина в рамках многосторонних форматов, сообщили в четверг в МИД России.

"Был рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня, включая интеграционные процессы в регионе Центральной Азии и ситуацию в Афганистане. Стороны обменялись оценками текущего положения дел в Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров российского и китайского министров "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте.

"Министры подтвердили готовность наращивать взаимодействие и координацию в рамках многосторонних форматов с участием двух стран", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, министры "дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации", заявили на Смоленской площади.

"Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Обсудили некоторые вопросы двусторонней практической кооперации", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая также "обменялись мнениями по ключевым аспектам деятельности Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективам ее дальнейшего развития, включая вопросы модернизации объединения и повышения его авторитета на международной арене", заявили в МИД РФ.