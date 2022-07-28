Финляндия и Швеция могут выбрать разный путь движения внутри НАТО, симметрично этому будут предприниматься ответные шаги РФ - Медведев

Россия "симметрично отреагирует" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной", - сказал он журналистам в четверг по итогам совещания об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Медведев пояснил, что Финляндия и Швеция "могут выбрать разный путь движения внутри североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений".
"Симметрично этому будут предприниматься и наши ответные шаги", - добавил он.
"Реакция России на все эти события будет необходимой и достаточной", - заверил зампред Совбеза.
"Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви-Кекконена (направление внешней политики в послевоенной Финляндии, главным содержанием которого было поддержание дружественных, взаимовыгодных отношений с СССР - ИФ), если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру", - продолжил он.
Медведев также отметил, что присоединение этих двух стран к НАТО "ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО".
В частности, он отметил, что теперь граница Карелии с Финляндией становится границей РФ с НАТО.
Медведев заверил, что в Москве понимают, как в Хельсинки и Осло принимали решение о присоединении к альянсу.
"Какая истерика вокруг этого была, как влияли на умонастроения этих двух стран из-за океана, из Брюсселя", - добавил он.
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