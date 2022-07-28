Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 97.26 +2.28 Brent 106.62 +2.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.07.2022 19:21

Финляндия и Швеция могут выбрать разный путь движения внутри НАТО, симметрично этому будут предприниматься ответные шаги РФ - Медведев

Россия "симметрично отреагирует" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной", - сказал он журналистам в четверг по итогам совещания об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Медведев пояснил, что Финляндия и Швеция "могут выбрать разный путь движения внутри североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений".

"Симметрично этому будут предприниматься и наши ответные шаги", - добавил он.

"Реакция России на все эти события будет необходимой и достаточной", - заверил зампред Совбеза.

"Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви-Кекконена (направление внешней политики в послевоенной Финляндии, главным содержанием которого было поддержание дружественных, взаимовыгодных отношений с СССР - ИФ), если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру", - продолжил он.

Медведев также отметил, что присоединение этих двух стран к НАТО "ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО".

В частности, он отметил, что теперь граница Карелии с Финляндией становится границей РФ с НАТО.

Медведев заверил, что в Москве понимают, как в Хельсинки и Осло принимали решение о присоединении к альянсу.

"Какая истерика вокруг этого была, как влияли на умонастроения этих двух стран из-за океана, из Брюсселя", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ


Похожие новости


Доход Медведева за год сократился почти на 10 млн рублей - декларация Медведев: санкции против РФ нацелены на то, чтобы вызвать недовольство населения Незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии - Медведев Медведев видит в антироссийских санкциях угрозу коллапса международных институтов, включая ООН Переговоры по мирному договору с Японией утратили смысл, консенсус был невозможен - Медведев Ослабление антироссийских санкций - вопрос времени, считает Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az