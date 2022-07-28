Защита Саакашвили будет добиваться отсрочки отбывания им наказания для лечения за границей

Адвокаты находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерены требовать для него отсрочку отбывания наказания для лечения за рубежом.
Один из адвокатов экс-главы Валерий Гелбахиани заявил журналистам в четверг, что защита на данном этапе ждет завершения всех процедур, связанных с медицинской экспертизой. По его словам, после адвокаты намерены обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания. Он утверждает, что в жизненных параметрах Саакашвили нет никаких улучшений и ему требуется лечение за рубежом.
"Он проходил лечение в военном госпитале в Гори, в тюремной больнице, сейчас находится в гражданской клинике "Вивамед". Везде ему проводили разное лечение, у него выявили 14 заболеваний. Мы даже не знаем правильно ли была проведена диагностика, правильно ли лечили, так как нет улучшений ни одного параметра. Это очень плохой прогноз", - сказал Гелбахиани.
Он не исключил, что в случае, если адвокаты добьются отсрочки отбывания наказания, Саакашвили может быть отправлен на лечение, возможно в Германию.
"У Саакашвили такие заболевания, которые в медицинской практике очень редкие, у немцев больше практического опыта", - считает адвокат. При этом он отметил, что это все же не окончательное решение и возможно будут рассмотрены клиники и в других странах.
Гелбахиани также прокомментировал вопрос о том, планирует ли Саакашвили когда-нибудь вернуться в политику после освобождения. По его словам, у его подзащитного сейчас нет планов заниматься политикой, а если когда-нибудь он и решит вернуться в политику, то со слов самого же экс-президента, это будет Украина, а не Грузия.
При этом он подчеркнул, что экс-президент сейчас очень слаб и единственное, что он планирует на данном этапе, это заняться здоровьем.
Гелбахиани сообщил, что в основном Саакашвили лежит, быстро устает и не говорит в том темпе, как раньше.
"Столько лекарств и процедур ослабили бы любого человека. Саакашвили не выглядит таким, каким вы его знали, это уже совсем другой человек", - сказал адвокат.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая Саакашвили перевели в гражданскую клинику "Вивамед" на обследование и лечение.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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