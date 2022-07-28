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ТЭК 28.07.2022 20:04

Газпрому надо ускорить темпы догазификации, пока продолжается благоприятный летний сезон - Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе очередного заседания Федерального штаба по газификации поручил ведомствам и регионам разобраться в причинах недостаточных темпов подключения домовладений граждан к природному газу в рамках программы догазификации и ускорить их.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Новак отметил недостаточную динамику подключения к газу в ряде регионов. По словам вице-премьера, сейчас темпы подключений недостаточны для обеспечения подключения всех подавших заявки домохозяйств до конца года, несмотря на благоприятный для осуществления работ летний период года.

"Президент поставил задачу до конца 2022 года в газифицированных населённых пунктах провести газ до границ земельных участок заявителей. Всего сейчас подано 950 тыс. заявок на догазификацию, из них количество заключённых договоров - 480 тыс., до границ участка газ доведён лишь в 188 тыс. случаев. То есть в работе остаётся более чем 300 тыс. договоров - это огромная цифра. Темпы подключения населения к газу необходимо значительно ускорить", - приведена в релизе цитата вице-премьера.

"Согласно данным штаба, недостаточные темпы подключений вызваны снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов", - отмечается в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, Минстроя, ФАС, ПАО "Газпром" (MOEX:GAZP), ООО "Газпром газификация" и ООО "Газпром межрегионгаз", а также главы ряда регионов страны.

"Поручаю ФАС России разобраться в этом вопросе и доложить. Также прошу руководителей федеральных штабов подключиться к работе и разобраться в причинах замедления", - сказал вице-премьер.

В рамках заседания штаба руководство Единого оператора газификации и структур ПАО "Газпром" среди прочего доложило вице-премьеру о темпах строительства газопроводов в различных регионах России и принимаемых мерах по интенсификации работ.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ГАЗИФИКАЦИЯ, НОВАК


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