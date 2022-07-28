Рубль снизился к доллару и евро по итогам торгов в связи с завершением последних налоговых выплат месяца

Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность по факту завершения последних налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 60,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 94 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,77 руб./EUR1, подорожав на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 98,3 копейки - до 61,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро в четверг в связи с завершением налогового периода месяца по факту уплаты налога на прибыль. Кроме того, участники рынка отыгрывают возможность исключения из структуры Фонда национального благосостояния валют недружественных государств, в том числе доллара и евро.