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Здравоохранение 28.07.2022 20:19

В Азербайджане 357 новых случаев COVID-19, трое скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 357 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 797 тыс. 638, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 399 случаев.

За сутки зарегистрировано 3 летальных исхода. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 744 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 785 тыс. 735 человек (+ 298 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2159 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 219 теста на коронавирус против 3 тыс. 543 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 36 тыс. 499 тестов на COVID-19.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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