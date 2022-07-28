В Азербайджане 357 новых случаев COVID-19, трое скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 357 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 797 тыс. 638, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 399 случаев.

За сутки зарегистрировано 3 летальных исхода. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 744 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 785 тыс. 735 человек (+ 298 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2159 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 219 теста на коронавирус против 3 тыс. 543 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 36 тыс. 499 тестов на COVID-19.