В Молдове создадут спецфонд для выплат компенсаций в холодное время года

Парламент Молдовы в четверг принял в окончательном чтении закон о создании "Фонда снижения энергетической уязвимости" для помощи гражданам с коммунальными платежами (электроэнергия, газ, отопление) в холодное время года.
Проект закона был разработан министерством труда и социальной защиты. Закон предписывает, что размер компенсаций будет зависеть от шести категорий уязвимости граждан. Их будут определять по доходам, составу семьи, другим факторам.
Размер фонда будет утвержден законом о государственном бюджете на 2022 год. Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.
На выплату компенсаций в бюджете на 2022 год уже предусмотрено 400 млн леев ($20 млн). Министерство труда и социальной защиты запросило еще 1 млрд леев ($52 млн) для функционирования фонда, однако планируется, что к финансированию могут подключиться и зарубежные доноры, согласившиеся предоставить Молдавии в виде льготных кредитов и грантов до конца 2022 года более $650 млн.
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