Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 97.26 +2.28 Brent 106.62 +2.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.07.2022 20:59

В Молдове создадут спецфонд для выплат компенсаций в холодное время года

Парламент Молдовы в четверг принял в окончательном чтении закон о создании "Фонда снижения энергетической уязвимости" для помощи гражданам с коммунальными платежами (электроэнергия, газ, отопление) в холодное время года.

Проект закона был разработан министерством труда и социальной защиты. Закон предписывает, что размер компенсаций будет зависеть от шести категорий уязвимости граждан. Их будут определять по доходам, составу семьи, другим факторам.

Размер фонда будет утвержден законом о государственном бюджете на 2022 год. Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

На выплату компенсаций в бюджете на 2022 год уже предусмотрено 400 млн леев ($20 млн). Министерство труда и социальной защиты запросило еще 1 млрд леев ($52 млн) для функционирования фонда, однако планируется, что к финансированию могут подключиться и зарубежные доноры, согласившиеся предоставить Молдавии в виде льготных кредитов и грантов до конца 2022 года более $650 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, СПЕЦФОНД, ОТОПЛЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az