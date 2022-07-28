Си Цзиньпин и Байден обсудили Украину и Тайвань - МИД КНР

Лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, они обсудили темы Украины, Тайваня и другие вопросы взаимного интереса стран, говорится в заявлении МИД Китая, распространенном в четверг.
"Лидеры обменялись взглядами по ряду вопросов, в частности, по теме украинского кризиса. Си Цзиньпин вновь повторил принципиальную позицию Китая по этой проблеме", - отмечается в документе.
Также в заявлении говорится, что Си Цзиньпин указал на то, что "позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.
"Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят", - говорится в заявлении.
По информации китайского МИД, Байден, со своей стороны, заявил, что "мир переживает важное время", и что от сотрудничества США и Китая "выиграют" люди во всех странах.
"США надеются сохранять открытой линию коммуникации с Китаем, чтобы усилить взаимное понимание и избежать недопонимания, и будут работать с Китаем там, где интересы двух стран совпадают, и в то же время должным образом урегулировать разногласия", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что разговор был "подобным и откровенным".
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