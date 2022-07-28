Байден подтвердил председателю КНР, что позиция США по Тайваню не изменилась

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре подтвердил председателю КНР Си Цзиньпиню, что позиция Соединенных Штатов по Тайваню не изменилась, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в четверг.
"Говоря о Тайване, президент Байден подчеркнул, что политика США не изменилась, и штаты выступают решительно против односторонних попыток изменить статус-кво или подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении Белого дома.
Также отмечается, что лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между США и КНР, а также региональные и глобальные вопросы. В заявлении не указывается, обсуждали ли Байден и Си Цзиньпин ситуацию на Украине, однако ранее в МИД КНР указали, что китайский лидер напомнил собеседнику о позиции его страны по этому вопросу.
Белый дом отмечает, что телефонный разговор стал частью усилий администрации Байдена по углублению отношений между двумя странами.
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