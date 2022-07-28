Министр культуры Франции уверена, что Собор Парижской Богоматери удастся открыть в 2024 году

Открытие Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара в 2019 году, для посещений и проведения религиозных мероприятий запланировано на 2024 год, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

"Ремонтные работы продвигаются быстро - в соответствии с графиком", - приводят французские СМИ слова министра.

"Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части этих работ и открытия собора для богослужений и общественности", - отметила Абдул-Малак.

Она добавила, что это "амбициозная цель", поскольку "ремонтные работы - чрезвычайно сложные".

Армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, которого президент Франции ранее назначил ответственным за восстановление Нотр-Дама, в интервью газете "Фигаро" заявил, что "на данный момент ничего не указывает на то, что цель открыть собор в 2024 году не будет достигнута".

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошёл сильный пожар. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эмманюэль Макрон ставил задачей завершить реставрацию в течение пяти лет - к 2024 году, однако архитекторы отмечали, что это маловероятно.