Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 97.26 +2.28 Brent 106.62 +2.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.07.2022 22:39

Министр культуры Франции уверена, что Собор Парижской Богоматери удастся открыть в 2024 году

Открытие Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара в 2019 году, для посещений и проведения религиозных мероприятий запланировано на 2024 год, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

"Ремонтные работы продвигаются быстро - в соответствии с графиком", - приводят французские СМИ слова министра.

"Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части этих работ и открытия собора для богослужений и общественности", - отметила Абдул-Малак.

Она добавила, что это "амбициозная цель", поскольку "ремонтные работы - чрезвычайно сложные".

Армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, которого президент Франции ранее назначил ответственным за восстановление Нотр-Дама, в интервью газете "Фигаро" заявил, что "на данный момент ничего не указывает на то, что цель открыть собор в 2024 году не будет достигнута".

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошёл сильный пожар. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эмманюэль Макрон ставил задачей завершить реставрацию в течение пяти лет - к 2024 году, однако архитекторы отмечали, что это маловероятно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, СОБОР, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте Посетитель Лувра в Париже размазал торт о картину «Мона Лиза» Парижские пожарные тушат пламя в доме близ резиденции премьера Франции Эйфелева башня открылась для посетителей после девятимесячного перерыва в работе Эйфелеву башню откроют для публики 16 июля Мэрия Парижа намерена сделать центр к 2022 году почти целиком пешеходным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az