Министр культуры Франции уверена, что Собор Парижской Богоматери удастся открыть в 2024 году

Открытие Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара в 2019 году, для посещений и проведения религиозных мероприятий запланировано на 2024 год, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.
"Ремонтные работы продвигаются быстро - в соответствии с графиком", - приводят французские СМИ слова министра.
"Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части этих работ и открытия собора для богослужений и общественности", - отметила Абдул-Малак.
Она добавила, что это "амбициозная цель", поскольку "ремонтные работы - чрезвычайно сложные".
Армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, которого президент Франции ранее назначил ответственным за восстановление Нотр-Дама, в интервью газете "Фигаро" заявил, что "на данный момент ничего не указывает на то, что цель открыть собор в 2024 году не будет достигнута".
В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошёл сильный пожар. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эмманюэль Макрон ставил задачей завершить реставрацию в течение пяти лет - к 2024 году, однако архитекторы отмечали, что это маловероятно.
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