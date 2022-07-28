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Спорт 28.07.2022 23:00

"Нефтчи" разгромил "Арис" и прошел в следующий раунд Лиги Конференций

Бакинский "Нефтчи" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу обыграл кипрский "Арис" со счетом 3:0 и вышел в следующий этап.

Напомним, в первом матче на Кипре "нефтяники" уступили - 2:0.

Другой представитель Азербайджана в ЛК, "Габала", несмотря на домашнюю победу над венгерским МОЛ "Фехервар" (2:1), вылетел из еврокубков, так как в первом матче уступил венграм со счетом 1:4.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЧИ, ГАБАЛА, ЕВРОКУБКИ

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