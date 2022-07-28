"Нефтчи" разгромил "Арис" и прошел в следующий раунд Лиги Конференций

Бакинский "Нефтчи" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу обыграл кипрский "Арис" со счетом 3:0 и вышел в следующий этап.
Напомним, в первом матче на Кипре "нефтяники" уступили - 2:0.
Другой представитель Азербайджана в ЛК, "Габала", несмотря на домашнюю победу над венгерским МОЛ "Фехервар" (2:1), вылетел из еврокубков, так как в первом матче уступил венграм со счетом 1:4.
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