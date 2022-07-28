"Зире" сыграл вничью с "Маккаби" и покинул еврокубки

Бакинский "Зиря" сыграл в нулевую ничью на выезде с израильским "Маккаби" (Тель-Авив) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Так как в первом матче в Баку "Зире" уступил своему сопернику со счетом 0:3, то подопечные Рашада Садыхова покинули евротурнир.

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