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Макроэкономика 29.07.2022 12:10

ЦБ инфляцию в Азербайджане в 2022г ожидает на уровне 12,5%-12,8% - Кязымов

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов заявил, что по итогам 2022 года банк среднегодовую инфляцию в стране ожидает на уровне 12,5%-12,8%.

«Наши ожидания по инфляции до конца 2022 года – 12,5%-12,8%, но мы хотим посмотреть на динамику в последующие месяцы. За последние 2 месяца имеет место сезонное снижение цен на продовольственные товары, снижаются логистические расходы», - сказал Кязымов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в последующие месяцы ЦБ может скорректировать свой прогноз по инфляции, исходя из ситуации, в том числе, на внешних рынках.

В 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%.

Минэкономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует инфляцию на уровне 12,5%. Рост цен власти Азербайджана связывают в основном с импортной инфляцией.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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