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Инфраструктура и тендеры 29.07.2022 12:20

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по проведению ремонтных работ

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть предоставлена в непрозрачном закрытом двойном конверте с прикрепленным перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью) не позднее 16:00 5 августа 2022 года в главный офис Банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008, Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан). Предложения, не соответствующие техническим условиям объявленного конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются.

Следующие критерии будут иметь приоритет при оценке предложений: наиболее эффективное предложение и опыт работы.

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Фарана Гейдарова

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5517)

Факс: 012 437-71-21

farana.heydarova@vtb.az

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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