Мировое сообщество снизило градус критики в адрес новых властей Афганистана, акцент делается на экономическое возрождение этой страны

Стратегическим условием обеспечения безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается установление мира в Афганистане, заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Он выступил в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте.

"Стратегическим условием обеспечения безопасности и устойчивого развития на пространстве Шанхайской организации сотрудничества остается установление долгожданного мира и стабильности в Афганистане", - сказал Норов.

Он отметил, что международная конференция по Афганистану, состоявшаяся на днях в Ташкенте с участием высокопоставленных делегаций, в том числе из государств ШОС, стала первым в истории форумом, с площадки которой были озвучены конкретные предложения по выводу этой страны из глубокого кризиса.

"Мировое сообщество снизило градус критики в отношении новых властей страны, ставя во главу угла содействие экономическому возрождению Афганистана. (...) Позитивные процессы в Центральной Азии способствуют превращению шосовского пространства в зону стабильности, развития, процветания и эффективного сотрудничества", - отметил Норов.