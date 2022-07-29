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Макроэкономика 29.07.2022 14:03

Экономика Франции показала во втором квартале рост выше прогноза

Возобновление экономического роста во Франции во втором квартале на 0,5% превысило прогнозные ожидания на апрель-июнь национального института статистики и экономических исследований (Insee) в 0,25%, сообщили в пятницу французские СМИ.

Институт, занимающийся анализом и публикацией статистики, объяснил рост результатами внешней торговли и замедлением сокращения потребления граждан.

После снижения на 0,2% в первом квартале Франция вернулась с апреля по июнь к более динамичному, чем ожидалось, росту ВВП.

"Банк де Франс" прогнозировал на апрель-июнь рост в 0,2%.

Прогноз Insee на 2022 год исходит из роста французской экономики в 2,5% Этот показатель соответствует годовому прогнозу правительства и превышает ожидания "Банк де Франс" и МВФ (2,3%).

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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