Новак обсудил с министром энергетики СаудАравии кооперацию в рамках комитета двух стран

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился в Эр-Рияде с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом, говорится в твиттере министерства энергетики королевства. В ходе встречи стороны обсудили вопросы работы совместного российско-саудовского комитета и возможности для кооперации между странами в его рамках.

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