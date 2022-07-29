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Макроэкономика 29.07.2022 12:57

Население больше продает валюты, нежели покупает - Кязымов

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов заявил, что изменений в курсовой политике в отношении пары манат/доллар не ожидается.

«Что касается курсовой политики, то изменений не ожидается. Особенно с учетом снижения спроса (на доллары – ИФ) на валютных аукционах», - сказал Кязымов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в настоящее время объемы покупки у населения наличной валюты со стороны банков превышают объемы продажи валюты. «Население больше продает валюты, нежели покупает. На такую ситуацию, в том числе, влияет и рост денежных переводов в страну», - отметил он.

Кязымов добавил, что в июне объем чистой покупки наличной валюты со стороны банков составил $109,8 млн, что является максимумом за последние 7 лет.

Курс маната к доллару на уровне 1.7AZN/$1 держится с марта 2018 года.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА-, КУРС, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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