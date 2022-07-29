Население больше продает валюты, нежели покупает - Кязымов

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов заявил, что изменений в курсовой политике в отношении пары манат/доллар не ожидается.
«Что касается курсовой политики, то изменений не ожидается. Особенно с учетом снижения спроса (на доллары – ИФ) на валютных аукционах», - сказал Кязымов на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, в настоящее время объемы покупки у населения наличной валюты со стороны банков превышают объемы продажи валюты. «Население больше продает валюты, нежели покупает. На такую ситуацию, в том числе, влияет и рост денежных переводов в страну», - отметил он.
Кязымов добавил, что в июне объем чистой покупки наличной валюты со стороны банков составил $109,8 млн, что является максимумом за последние 7 лет.
Курс маната к доллару на уровне 1.7AZN/$1 держится с марта 2018 года.
А.Азизов
MIDA планирует строительство ЖК в городе Джабраил
Туроператоры почти вдвое сократили долг перед туристами по отмененным турам - Ростуризм
Новым президентом ПФЛ стал Эльхан Самедов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 574,8 млн - университет Хопкинса
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
Планов по контактам Путина и Байдена пока нет - Песков
Песков заявляет о намерении России отслеживать ситуацию вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
NEQSOL Holding впервые в Азербайджане получил ISO сертификат по управлению рисками
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ