Население больше продает валюты, нежели покупает - Кязымов

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов заявил, что изменений в курсовой политике в отношении пары манат/доллар не ожидается.

«Что касается курсовой политики, то изменений не ожидается. Особенно с учетом снижения спроса (на доллары – ИФ) на валютных аукционах», - сказал Кязымов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в настоящее время объемы покупки у населения наличной валюты со стороны банков превышают объемы продажи валюты. «Население больше продает валюты, нежели покупает. На такую ситуацию, в том числе, влияет и рост денежных переводов в страну», - отметил он.

Кязымов добавил, что в июне объем чистой покупки наличной валюты со стороны банков составил $109,8 млн, что является максимумом за последние 7 лет.

Курс маната к доллару на уровне 1.7AZN/$1 держится с марта 2018 года.

А.Азизов