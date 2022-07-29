Новым президентом ПФЛ стал Эльхан Самедов

Эльхан Самедов избран новым главой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источники, на конференции организации в пятницу была принята отставка Рамина Мусаева, занимавшего должность главы ПФЛ. Мусаев подал в отставку по состоянию здоровья. Затем состоялись выборы нового президента организации, кандидатура Эльхана Самедова была поддержана единогласно. Э.Шафиев

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