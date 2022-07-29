Новым президентом ПФЛ стал Эльхан Самедов

Эльхан Самедов избран новым главой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источники, на конференции организации в пятницу была принята отставка Рамина Мусаева, занимавшего должность главы ПФЛ.
Мусаев подал в отставку по состоянию здоровья.
Затем состоялись выборы нового президента организации, кандидатура Эльхана Самедова была поддержана единогласно.
Э.Шафиев
MIDA планирует строительство ЖК в городе Джабраил
Туроператоры почти вдвое сократили долг перед туристами по отмененным турам - Ростуризм
Petrobras во II квартале увеличила чистую прибыль на 22% кв./кв. на фоне роста цен на нефть
Британская компания поставит подводную систему для бурения разведочной скважины на структуре на Каспии
ЦБ Азербайджана оценивает возможность создания национальной кредитной рейтинговой компании
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
Планов по контактам Путина и Байдена пока нет - Песков
Песков заявляет о намерении России отслеживать ситуацию вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
NEQSOL Holding впервые в Азербайджане получил ISO сертификат по управлению рисками
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ