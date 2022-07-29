Беларусь отзывает своего посла в Лондоне

Посол Беларуси в Великобритании отозван в Минск в вязи невозможностью вести полноценный диалог с данной страной, сообщили в МИД Беларуси.

"Мы понижаем уровень диппредставительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах", - приводит слова пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза телеканал СТВ.

"Такое решение принято после отзыва посла Беларуси в Великобритании", - добавил он.

Тем не менее, отзыв посла не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном, добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.