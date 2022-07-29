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СНГ 29.07.2022 13:08

Беларусь отзывает своего посла в Лондоне

Посол Беларуси в Великобритании отозван в Минск в вязи невозможностью вести полноценный диалог с данной страной, сообщили в МИД Беларуси.

"Мы понижаем уровень диппредставительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах", - приводит слова пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза телеканал СТВ.

"Такое решение принято после отзыва посла Беларуси в Великобритании", - добавил он.

Тем не менее, отзыв посла не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном, добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БРИТАНИЯ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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