Израильская OurCrowd будет привлекать инвестиции в стартап-проекты в Азербайджане

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и израильская компания подписали инвестиционное соглашение, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что соглашение предусматривает инвестиции со стороны «OurCrowd» в проекты стартап.

OurCrowd — это глобальная онлайн-платформа для венчурных инвестиций, которая позволяет учреждениям и отдельным аккредитованным инвесторам инвестировать и участвовать в новых технологических компаниях на ранней стадии.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Б.Рустамбеков