ЦБ Азербайджана оценивает возможность создания национальной кредитной рейтинговой компании

Центробанк Азербайджана проводит внутренние обсуждения на предмет целесообразности создания национальной кредитной рейтинговой компании, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов.

«Есть такая идея и в настоящее время по вопросу создания национальной кредитной рейтинговой компании Центробанк проводит внутренние обсуждения, а также изучается международный опыт», - сказал Кязымов на пресс-конференции в пятницу.

По его мнению, создание такой компаний станет позитивным фактором для развития рынка ценных бумаг.

А.Азизов