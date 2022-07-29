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Финансы 29.07.2022 14:04

ЦБ Азербайджана оценивает возможность создания национальной кредитной рейтинговой компании

Центробанк Азербайджана проводит внутренние обсуждения на предмет целесообразности создания национальной кредитной рейтинговой компании, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов.

«Есть такая идея и в настоящее время по вопросу создания национальной кредитной рейтинговой компании Центробанк проводит внутренние обсуждения, а также изучается международный опыт», - сказал Кязымов на пресс-конференции в пятницу.

По его мнению, создание такой компаний станет позитивным фактором для развития рынка ценных бумаг.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, РЕЙТИНГ, КОМПАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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