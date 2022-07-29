Британская компания поставит подводную систему для бурения разведочной скважины на структуре на Каспии

Британская компания «Aquaterra Energy» (мировой лидер в области инженерных решений для оффшорной энергетики), поставит Umid Babek Operating Company (UBOC) райзер для бурения разведочной скважины на структуре Бабек (блок Умид-Бабек) в азербайджанском секторе Каспийского моря.
«Aquaterra Energy получила контракт на постройку подводного райзера высокого давления и температуры (HPHT) для UBOC в рамках программы бурению разведочной скважины BX-01 на месторождении Бабек. Aquaterra Energy предоставит полностью независимую райзерную систему и коннекторы OEM, которые будут эксплуатироваться через самоподъемную буровую установку (MODU) на глубине воды 62 метра», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Aquaterra Energy.
По информации компании, команда инженеров-экспертов Aquaterra Energy рекомендовала UBOC использовать самоподъемную буровую установку вместо полупогружной, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность работ при минимальных затратах и времени.
«Полупогружные буровые установки могут подвергаться большему времени простоя, и для выполнения той же операции может потребоваться до 20% дополнительного времени, в отличие от использования самоподъемного устройства на меньшей глубине», - говорится в информации.
«Мы рады работать с UBOC над этим проектом и продолжать демонстрировать свой опыт в области райзеров HPHT в том числе в Азербайджане. Мы видим в этом огромный потенциал нашей команды для предоставления продуманных инженерных решений, а также для поддержки усилий по декарбонизации отрасли», - заявил директор по инновациям в Aquaterra Energy Бен Каннелл, слова которого приводятся в пресс-релизе.
«Постоянные консультации Aquaterra по этому проекту позволили нам изучить варианты, которые мы обычно не использовали. Вместе мы сможем уложиться в сроки, принимая во внимание экологические соображения. Инновационный подход команды сыграл важную роль в том, чтобы сделать этот проект жизнеспособным, и мы очень надеемся на продолжение нашего сотрудничества», - отмечает UBOC.
Как сообщалось, для бурения разведочной скважины BX-01 на структуре Бабек будет использована самоподъемная буровая установка Satti. Для проведения поисково-разведочных работ на мелководье структуры, на глубине моря 62 метра были проведены инженерные геолого-геотехнические исследования, продолжается процесс закупки необходимого оборудования.
По данным компании SOCAR, на основании результатов бурения скважины BX-01 будет подготовлен план разработки мелководной части структуры Бабек и план разведочных работ на глубоководье.
Risk Service Contract на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.
Блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.
Месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.
В феврале 2019 года казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" договорилась о передаче СПБУ "Satti" в доверительное управление SOCAR, в июне того же года установка была доставлена в Баку.
Н.Аббасова
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